Один из пассажиров получил ранение, на место вызвали медиков и полицию.

В Киеве в четверг вечером произошла драка в троллейбусе №31, следовавшем на Троещину.

Видео инцидента опубликовано на странице "Вартові Еспресо" в Facebook.

Как сообщается, трое пассажиров решили выяснить отношения с тремя другими мужчинами. В качестве "аргументов" в ход пошли кулаки и даже нож. Один из участников инцидента получил ранения.

На место были вызваны полиция и медики. Судя по видео, мужчин безуспешно пытались унять другие пассажиры.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Инциденты в общественном транспорте Киева и Украины

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован