Один из пассажиров получил ранение / скриншот
В Киеве в четверг вечером произошла драка в троллейбусе №31, следовавшем на Троещину.
Видео инцидента опубликовано на странице "Вартові Еспресо" в Facebook.
Как сообщается, трое пассажиров решили выяснить отношения с тремя другими мужчинами. В качестве "аргументов" в ход пошли кулаки и даже нож. Один из участников инцидента получил ранения.
На место были вызваны полиция и медики. Судя по видео, мужчин безуспешно пытались унять другие пассажиры.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.
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