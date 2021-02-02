На линию 102 обратился очевидец происшествия, который рассказал, что на мосту Метро компания мужчин из одного автомобиля бьет водителя другого.

На мосту Метро в Киеве конфликт между водителями перерос в драку.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева на своем Telegram-канале.

Отмечается, что на линию 102 обратился очевидец происшествия, который рассказал, что на мосту Метро компания мужчин из одного автомобиля бьет водителя другого. На отработку вызова направились патрульные как с левого, так и с правого берега.

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"Первые опросили пострадавшего водителя Renault, который объяснил, что на дороге, во время движения возник конфликт с другим водителем. Его автомобиль заблокировали, а после, с другого автомобиля к Renault подошел незнакомец, открыл водительскую дверь и нанес ему несколько ударов. Во время происшествия в салоне кроме него находились жена, сестра и младенец. В конце пассажиры и водители обоих автомобилей были вовлечены в конфликт», - рассказали в полиции.

После драки незнакомцы уехали с места, а мужчине понадобилась помощь врачей.

Впоследствии на мосту Метро инспекторы заметили двух человек, подпадавших под описание и задержали их. Граждане не отрицали участия в конфликте.

Патрульные передали задержанных следственно-оперативной группе Днепровского управления полиции для предоставления правовой квалификации действиям граждан.

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Автор: Денис Прядко