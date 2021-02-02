На мосту Метро в Киеве конфликт между водителями перерос в драку.
Об этом сообщает патрульная полиция Киева на своем Telegram-канале.
Отмечается, что на линию 102 обратился очевидец происшествия, который рассказал, что на мосту Метро компания мужчин из одного автомобиля бьет водителя другого. На отработку вызова направились патрульные как с левого, так и с правого берега.
Читайте также"Пил водку, ром, коньяк, коктейли": водитель удивил столичных копов откровенностью (фото)
"Первые опросили пострадавшего водителя Renault, который объяснил, что на дороге, во время движения возник конфликт с другим водителем. Его автомобиль заблокировали, а после, с другого автомобиля к Renault подошел незнакомец, открыл водительскую дверь и нанес ему несколько ударов. Во время происшествия в салоне кроме него находились жена, сестра и младенец. В конце пассажиры и водители обоих автомобилей были вовлечены в конфликт», - рассказали в полиции.
После драки незнакомцы уехали с места, а мужчине понадобилась помощь врачей.
Впоследствии на мосту Метро инспекторы заметили двух человек, подпадавших под описание и задержали их. Граждане не отрицали участия в конфликте.
Патрульные передали задержанных следственно-оперативной группе Днепровского управления полиции для предоставления правовой квалификации действиям граждан.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В метро Киева неадекватный пассажир с руганью выломал турникет и попал на видео
- В Киеве пьяные охранники стройплощадки устроили драку, один из них умер
- В Киеве возле супермаркета произошла массовая драка (видео)
- В Киеве мужчину насмерть засыпало в тоннеле (фото)
- В Днепре двое водителей устроили драку прямо на проезжей части: инцидент попал на видео
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram