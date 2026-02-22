Теракт во Львове: появились подробности о состоянии раненых

Из 25 раненых шестеро находятся в крайне тяжелом состоянии.

В настоящее время количество раненых при теракте во Львове составляет 25 человек, из них шестеро находятся в крайне тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. "Врачи делают все возможное и невозможное для того, чтобы спасти их жизни", - подчеркнул министр.

По его данным, среди раненых есть гражданские, а также полицейские и нацгвардейцы.

Как добавила врач неотложных состояний больницы Святого Пантелеймона Ольга Подцерковная, трое тяжелораненых находятся в отделении интенсивной терапии и подключены к аппаратам ИВЛ. Еще троих пациентов в тяжелом, но стабильном состоянии госпитализировали в профильные отделения, сообщают Новини.Live.

"Остальных 7 пострадавших после обследования отпустили на амбулаторное лечение, поскольку их жизни ничего не угрожает", - сказала она.

В свою очередь львовский мэр Андрей Садовый сообщил, что Львов выбран для теракта не случайно, ведь сюда на выходные приезжает много туристов, в том числе и военных.

Теракт во Львове: что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 22 февраля в центре Львова прогремели мощные взрывы.

Позже стало известно, что в результате ночных взрывов погибла 23-летняя полицейская, несколько десятков человек получили ранения.

В пресс-службе полиции Львовской области сообщили, что квалифицировали взрыв как террористический акт. Предварительно установлено, что детонировали самодельные взрывные устройства.

Кроме того, в Нацполиции раскрыли подробности о своей сотруднице, которая погибла в результате теракта. Девушку звали Виктория Шпилька. Ей было 23 года. Осенью 2025 года она вышла замуж за своего коллегу.

А недавно МВД сообщило, что задержало вероятную исполнительницу теракта. Ею оказалась гражданка Украины, которая приехала во Львов из другой области.

