Прихвостню Путина сообщили о заочном подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины, отметили в украинской спецслужбе.

В Украине объявили подозрение российской звезде из "Бандитского Петербурга", депутату Госдумы РФ - речь идет о прихвостне диктатора Владимира Путина Дмитрие Певцове.

Как сообщил пресс-центр СБУ, он входит в близкое окружение высшего военно-политического руководства страны-агрессора. По данным следствия, Певцов неоднократно выступал в поддержку российских оккупантов во время массовых мероприятий с участием Путина. Также в спецслужбе отметили, что злоумышленник часто выступал в эфирах центральных телеканалов РФ, где призывал к захвату государственной власти и всей территории Украины.

Кроме того, как отметили в СБУ, в интервью кремлевским пропагандистам он рассказывал о том, как лично голосовал за признание "независимости" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. При этом фигурант оправдывал преступные действия российских войск и оккупационных администраций РФ во временно захваченных регионах Украины.

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"Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты его информационно-подрывной деятельности в пользу Кремля. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Певцову о заочном подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ст. 436 (пропаганда войны)", - говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что поскольку пособник диктатора находится в РФ, то продолжаются комплексные меры для его привлечения к ответственности за преступления против нашей страны.

Важные новости Украины - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, ранее СБУ собрала доказательную базу на российскую блогершу Эльвину Боровкову, которая публично призвала к геноциду украинцев. Фигурантка входит в пул путинских пропагандистов, которые агитируют за массовые убийства граждан Украины и полное уничтожение нашей гражданской инфраструктуры.

Злоумышленница восхваляла обстрел Харькова 22 февраля 2023 года, когда россияне применили по городу зенитно-ракетные комплексы С-300. На следующий день после происшествия Боровкова призвала оккупантов нанести повторный удар по областному центру, чтобы "добить выживших". Кроме того, пропагандистка записала и обнародовала собственное обращение к командованию российских войск, в котором предлагала разрушить Украину "под ноль". По данным следствия, деструктивные видео вражеской блогерши сразу "подхватывали" топовые кремлевские телеканалы для создания постановочных сюжетов о войне в Украине.

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