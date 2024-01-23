Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности злоумышленницы против нашего государства.

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на российскую блогершу Эльвину Боровкову, которая публично призвала к геноциду украинцев.

Как сообщил пресс-центр СБУ, фигурантка входит в пул пропагандистов Путина, которые агитируют за массовые убийства граждан Украины и полное уничтожение нашей гражданской инфраструктуры.

Так, как отметили в спецслужбе, злоумышленница восхваляла обстрел Харькова 22 февраля 2023 года, когда россияне применили по городу зенитно-ракетные комплексы С-300.

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"На следующий день после происшествия Боровкова призвала оккупантов нанести повторный удар по областному центру, чтобы "добить выживших". Кроме того пропагандистка записала и обнародовала собственное обращение к командованию российских войск, в котором предлагала разрушить Украину "под ноль". По данным следствия, деструктивные видео вражеской блогерши сразу "подхватывали" топовые кремлевские телеканалы для создания постановочных сюжетов о войне в Украине", - говорится в сообщении.

Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности злоумышленницы против нашего государства.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Боровковой о подозрении по ч. 2 ст. 442 Уголовного кодекса Украины (публичные призывы к геноциду).

Поскольку злоумышленница скрывается от правосудия на территории России, продолжаются комплексные меры для привлечения ее к ответственности за совершенные преступления.

Кто такая Эльвина Боровкова

Российская блогерша Эльвина Боровкова из Ярославля открыто призвала оккупантов убивать украинцев и бомбить города нашей страны. Она поддерживает войну, но совсем недавно блогерша "прозрела".

Летом 2023 года Боровкова эмоционально отреагировала на мятеж основателя "Вагнера" Евгения Пригожина в РФ. Ранее она поддерживала путинский режим и желала оккупантам победы, однако тогда заявила, что события ей совсем не нравятся.

"Моя страна ведет такую политику, чтобы мне не нужны сериалы", - с иронией отметила Боровкова в своем Telegram-канале.

В эту ночь пропутинская блогерша не скрывала, что почувствовала на себе весь спектр эмоций. Она злилась, смеялась и даже устроила истерику. Эльвина критикует своих фанов за то, что она обо всем этом предупреждала.

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