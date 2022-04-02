14-летний парень вызвал возгорание во время тревоги.

На Днепропетровщине подросток бросил коктейль Молотова в бомбоубежище с женщинами и детьми. 14-летний подросток во время тревоги использовал бутылку с горючей смесью, от чего произошло возгорание.

Об этом сообщает Национальная полиция Днепропетровской области.

"31 марта примерно в 19:16 в полицию поступило сообщение о том, что по улице Медицинской в г. Покрове начался пожар. Возгорание произошло в укрытии в котором находились люди, преимущественно женщины и дети. Прибыв на место происшествия правоохранители выяснили, что в укрытие бросили бутылку с воспламеняющейся смесью. В результате пожара никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Правоохранители быстро нашли и задержали злоумышленника. Им оказался подросток. 14-летний местный парень имел до этого инцидента проблемы с законом. В отношении подростка на рассмотрении в суде уже есть дела за совершение им тяжких и особо тяжких преступлений.

"1 апреля следователь по согласованию с прокурором объявил парню о подозрении по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет", - добавили в полиции.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Россия в ночь на 1 апреля снова атаковала Днепропетровщину и разрушила там инфраструктуру.

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