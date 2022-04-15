В частности, ликвидирована диверсионно-разведывательная группа, планировавшая совершить покушение на президента Украины и совершить диверсии в Киеве и других регионах.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Служба безопасности Украины обнаружила почти 100 ДРГ и задержала более 300 коллаборантов.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

"За этот период благодаря вмешательству украинской спецслужбы была ликвидирована диверсионно-разведывательная группа, планировавшая совершить покушение на президента Украины и совершить диверсии в Киеве и других регионах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние дни СБУ отработала такие операции: в Житомирской области нейтрализована вражеская агентурная группа из 6 человек, которые "разгоняли" вражескую пропаганду в соцсетях и вели агитационные беседы с гражданами; в Киеве задержали двух жителей, которые "выбивали" у владельца СТО автомобили премиум-класса якобы для нужд украинских военных; в Волынской области заблокирован незаконный сбыт партии бронежилетов и касок стоимостью 18 тыс. долл., которые ввезли в Украину как гуманитарную помощь; в Черкасской области контрразведка СБУ задержала информатора российских захватчиков.

Война России против Украины

Российские войска вторглись в Украину утром 24 февраля. Нападение РФ сопровождалось бомбардировками военных и гражданских объектов.

После неудачной попытки штурма столицы оккупационные силы сосредоточились на терроре гражданского населения во временно захваченных населенных пунктах.

Есть факты расстрела мирных жителей, пыток и изнасилований, а также мародерства.

В конце марта стало известно, что разгромленные украинской армией силы России отступают в сторону Беларуси для перегруппировки и нанесения удара с востока.

Агрессор пытается прорвать оборону ВСУ в направлении Харькова и войти в южные регионы.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали 20 тысяч оккупантов и уничтожили тысячи единиц военной техники.

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