Срок отбытия наказания обвиняемому будут считать с момента его задержания.

Ивано-Франковский городской суд вынес приговор депутату Государственной Думы Российской Федерации Виктору Соболеву. Его обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины.

В приговоре суда, который опубликован в Едином государственном реестре судебных решений, указано, что Соболева признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 110 "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" Уголовного кодекса. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок пятнадцать лет с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Судьи отметили, что рассмотрение в рамках уголовного производства осуществлялось в отсутствие обвиняемого, который показаний суда не предоставлял и каких-либо ходатайств от последнего в адрес суда не поступало. Кроме этого, суд указал, что срок отбытия наказания обвиняемому нужно считать с момента его фактического задержания.

В качестве доказательств вины, стороной обвинения были приведены несколько голосований Соболева, который является членом фракции КПРФ и председателем движения в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки. Первое из них касалось обращения Госдмумы к Владимиру Путину о просьбе признать так называемые "ДНР" и "ЛНР" как якобы суверенные и независимые государства. Другое голосование касалось ратификации договоров о дружбе РФ с "ДНР" и "ЛНР", которыми руководство России объяснило полномасштабное военное вторжение на территорию Украины.

Конфликт Соболева с ЧВК "Вагнер" - что известно

Соболев известен конфликтом с ЧВК "Вагнер", который произошел в мае этого года. Тогда депутат Госдумы, имеющий воинское звание генерал-лейтенант, заявил, что российским мобилизованным, которые решат покинуть части и пополнить ряды частной военной компании "Вагнер", грозит до 15 лет тюремного заключения.

В ответ на это "вагнеровцы" записали видео, на котором пригрозили Соболеву изнасилованием на Красной площади в Москве.

После угрозы депутат заявил, что не хочет иметь никаких дел с ЧВК "Вагнер", бойцы которого - всего лишь "наемники", но побоялся давать "более острые" комментарии.

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