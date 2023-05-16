Сегодня Виктор Соболев получил "пикантное" групповое предложение со стороны боевиков за свои комментарии об организации.

Депутат Госдумы РФ Виктор Соболев после угрозы получить "анальную порку" в Бахмуте заявил, что не хочет иметь никаких дел с ЧВК "Вагнер".

Отметим, что сегодня трое боевиков "из дупла", а точнее из-под Бахмута, отметились неприличной угрозой в отношении политика. РосСМИ удалось подловить Соболева в стенах Госдумы и уточнить, как относиться к соответствующем "приглашению".

"Про ЧВК "Вагнер" никаких комментариев. Ну чего я буду с ними связываться? Кто это? Вы сами как думаете, кто это?" - отметил он.

Соболев указал, что "вагнеровцы" - всего лишь "наемники", но при этом побоялся давать более "острые" комментарии.

Соболев "доигрался" своими заявлениями о ЧВК "Вагнер"

Напомним, что ранее депутат Госдумы несколько раз отпускал "неприятные" комментарии в отношении ЧВК "Вагнер". Он публично заявлял, что это не законное формирование. Также он пригрозил всем мобилизованным 15-летним сроком тюрьмы в случае самовольного перехода в "Вагнер".

Сначала соответствующей реакцией на слова Соболева отметился основатель ЧВК Евгений Пригожин. Он назвал депутата Госдумы РФ болтуном и пригласил лично повоевать в Бахмуте. Хамство своего лидера поддержали наемники. Сегодня сеть насмешил ролик с тремя боевиками, которые пригрозили Соболеву анальными интимными отношениями за проигрыш войны в Украине.

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