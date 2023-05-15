У Соболева нужно взять анализ на "антироссийскую дизентерию", заявил главарь "вагнеровцев".

Депутат Госдумы РФ, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что российским мобилизованным, которые решат покинуть части и пополнить ряды частной военной компании "Вагнер", грозит до 15 лет тюремного заключения.

Есть ряд законов, которые запрещають мобилизованным самовольно оставлять части, и за такое правонарушение грозит уголовная ответственность, сказал Соболев в комментарии каналу "Путин в Telegram".

"Если они (мобилизованные - Ред.) попали в части, пусть находятся в тех частях и выполняют те задачи, которые стоят. Они не могут уйти из армии на фронте. Есть ряд законов, которые запрещают какое-либо самовольное оставление частей и уголовно наказывают за это - от 10 до 15 лет (тюремного заключения - Ред.)", - заявил собеседник.

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Главарь "Вагнера" - путинский "повар" Евгений Пригожин, проехался по Соболеву из-за его заявления.

"По мнению… Соболева, те, кто переходят на сторону Украины, в том числе сдаются в плен, им надо премии давать, а тех, кто идет в ЧВК "Вагнер" - их надо на 15 лет сажать. Поэтому товарища Соболева надо проверить, анализ у него взять на антироссийскую дизентерию. Что хочется сказать Соболеву, который позорит слово "генерал": Бздила картонная, собирайся и дуй на фронт. Покажи, на что ты способен, болтун безмозглый", - сказал лидер "вагнеровцев".

Интерстные новости о Пригожине - сегодня это стоит знать

Евгений Пригожин уже не раз "наезжал" на российских "шишек", в частности, из Минобороны РФ. РосСМИ писали, что он действует "не в общей команде и не в общих интересах" с властью и перешел "красные линии".

Журналисты узнали, что пропагандисты получили от администрации диктатора Владимира Путина "предупреждение" - если "повар" продолжит критиковать Минобороны и рассказывать о "неудачах на фронте", то его нужно будет позиционировать в качестве предателя родины.

В иронично-аналитической статье Politico говорится, что Пригожин может смертельно отравиться чаем или "выпасть" из окна.

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