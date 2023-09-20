На месте происшествия загорелся лес, но спасатели ликвидировали пожар.

В Киевской области мужчина 1994 года рождения погиб в результате наезда на взрывоопасный предмет.

Как сообщается на Facebook-странице ГСЧС, сегодня, 20 сентября, спасателям сообщили о возгорании леса между двумя населенными пунктами Иванковской территориальной общины.

"Когда пожарные прибыли на место, то выяснили, что легковой автомобиль совершил наезд на мину. В результате чего погиб водитель, мужчина 1994 года рождения. А также возникло возгорание, которое оперативно ликвидировали спасатели", - говорится в сообщении.

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В ГСЧС подчеркнули, что деоккупированные территории еще длительное время будут потенциально опасными для граждан, и призвали местных жителей воздерживаться от посещения лесов, лесополос, полей и мест, где велись боевые действия.

В то же время на сайте ГСЧС в Киевской области отмечается, что спасателям поступило сообщение о возгорании леса в результате взрыва между С. Олива и С. Осовец Иванковской тергромады.

Минная опасность в Украине

Как известно, зафиксировано было уже множество случаев подрыва людей на взрывоопасных предметах в различных областях, территории которых были деоккупированы. Люди как получают травмы, так и умирают.

В частности, недавно в Харьковской области, в селе Мосьпанове, на грунтовой дороге на мине подорвался автомобиль. 25-летний водитель от травм скончался в больнице. Кроме того, от детонации кассетного боеприпаса в поле Барвенковской общины подорвался тракторист.

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