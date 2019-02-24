Уже во вторник в ВР внесут законопроект об усилении ответственности за подкуп избирателей – Аваков

Ранее Аваков подтвердил, что есть информация об использовании технологии подкупа избирателей, так называемых "сеток".

Во вторник, 26 февраля, в парламент будет внесен законопроект об усилении ответственности за нарушения во время выборов.

Об этом в эфире ТСН.Тиждень заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Читайте такжеПолиция Киева расследует попытку подкупа избирателей через соцсети

"Мы рассчитываем, что парламентарии примут новый законопроект. Это вопросы нового законодательства об изменениях в ответственности за нарушения на выборах. Речь идет о том, чтобы наказывать за серьезные нарушения серьезными сроками. Вы знаете, что не так давно женщина получила 5 лет тюрьмы за то, что покупала голоса на местных выборах по 600 гривень. Сейчас мы говорим о том, что, если участник такой схемы, то он будет получать от трех до семи лет в тюрьме, если речь идет о выдаче нелегальных бюллетеней постороннему лицу", - сказал глава МВД.

Ранее Арсен Аваков заявил, что заместитель главы фракции Блока Петра Порошенко Сергей Березенко является фигурантом дела относительно возможного подкупа избирателей. "Да, фигурирует. Его называют организатором схем. Он — народный депутат, и в отношении него следственных действий проводить нельзя. Но по факту — да, в процессах фигурирует. Тимошенко принесла огромную пачку документов. Там тоже фигурирует Березенко", - пояснил министр.

Аваков подтвердил, что есть информация об использовании технологии подкупа избирателей, так называемых "сеток", которые связывают с кандидатами в президенты Петром Порошенко и Юлией Тимошенко.