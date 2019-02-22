Овечкин забил 650-й гол в карьере в НХЛ и принес Вашингтону победу над Торонто

Матч в канадском городе завершился со счетом 2:3.

В ночь на пятницу в Национальной хоккейной лиге Александр Овечкин забил 650-й гол в карьере и 43-й в сезоне, а его "Вашингтон Кепиталс" (34-20-7) одержал третью победу в последних четырех матчах, на расстояние двух очков приблизившись к лидеру Столичного дивизиона "Нью-Йорк Айлендерс".

Гостевой матч против "Торонто Мейпл Лифз" завершился со счетом 2:3, сообщает официальный сайт лиги.

"Хоккей сейчас уже стал похож на тот, который будет в плей-офф, и мы понимаем, как важно каждое очко", - сказал Овечкин.

"Торонто" (36-20-4) потерпел третье поражение подряд и на четыре очка отстает от "Бостона" в борьбе за второе место Атлантического дивизиона. По шайбе у "Мэйпл Лифс" забросили Андреас Юнссон и Джон Таварес. "Торонто" перебросал соперника 12-8 в первом периоде и 21-7 в третьем.

Нападающий "Торонто" Патрик Марло провел 1635-й матч в НХЛ и сравнялся со Скоттом Стивенсом на восьмом месте в истории по этому показателю.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

21 февраля.

Торонто – Вашингтон – 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 23 Овечкин (Оши, Карлсон), 0:2 – 32 Коннолли (Уилсон, Эллер), 1:2 – 44 Юнссон (Мэттьюс), 1:3 – 46 Уилсон (Эллер), 2:3 – 59 Таварес (Райлли)

Флорида – Каролина – 3:4 (0:1, 3:1, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 5 Уильямс (Песке), 0:2 – 24 Нидеррайтер (Слэвин, Уильямс), 1:2 – 26 Дадонов (Гаврилюк), 2:2 – 29 Барков (Юбердо, Дадонов), 3:2 – 31 Юбердо (Барков, Хоффман), 3:3 – 40 Фолк (Нидеррайтер, Терявяйнен), 3:4 – 42 Уильямс (Ахо, Терявяйнен)

Нью-Джерси – Оттава – 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 11 Зэйджак (Бутчер, Вуд), 2:0 – 14 Сантини (Бутчер, Братт), 3:0 – 23 Габриэль (Сени), 4:0 – 34 Вуд (Грин, Сиверсон)

Рейнджерс – Миннесота – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 15 Сперджен (Донато, Э.Стаал), 1:1 – 25 Бучневич (Деанджело, Строум), 1:2 – 28 Гранлунд (Паризе, Патерин), 1:3 – 51 Паризе, 1:4 – 57 Гринуэй (Донато, Э.Стаал)

Питтсбург – Сан-Хосе – 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 1 Гертл (Лабанк, Бернс), 0:2 – 10 Кэйн (Бернс), 0:3 – 13 Гертл (Павелски, Лабанк), 0:4 – 56 Бернс (Торнтон, Карлссон)

Монреаль – Филадельфия – 5:1 (3:0, 2:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 1 Галлахер (Кулак, Дано), 2:0 – 3 Котканиеми (Джорди Бенн, Байрон), 3:0 – 10 Галлахер, 4:0 – 22 Галлахер (Уэбер, Шоу), 5:0 – 26 Татар (Доми), 5:1 – 50 Раффль (Конекны, Гостисбеер)

Тампа-Бэй – Баффало – 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 18 Далин (Айкел, Богосян), 1:1 – 31 Кучеров (Джонсон)

Нэшвилл – Лос-Анджелес – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 8 Террис (Форсберг, Йоси), 2:0 – 20 Йоси (Арвидссон), 2:1 – 49 Амадио (Фанюф, Вагнер)

Даллас – Сент-Луис – 5:2 (0:0, 4:2, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 23 Бенн (Факса, Хейсканен), 2:0 – 28 Факса (Комо, Линделль), 3:0 – 29 Радулов (Сегин), 3:1 – 32 Тарасенко (О′Райлли), 4:1 – 35 Бенн (Клингберг, Линделль), 4:2 – 39 О′Райлли (Шварц, Баумистер), 5:2 – 59 Сегин (Дикинсон)

Эдмонтон – Айлендерс – 4:3 ОТ (2:3, 0:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 5 Драйзайтль (Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 2:0 – 6 Ганье (Ридер), 2:1 – 12 Ли (Нелсон, Бойчак), 2:2 – 19 Клаттербак (Тэйвс, Пулок), 2:3 – 19 Нелсон (Пулок, Эберле), 3:3 – 57 Клефбом (Кейв, Лучич), 4:3 – 61 Макдэвид (Драйзайтль)

Ванкувер – Аризона – 2:3 ОТ (1:0, 0:0, 1:2)

Шайбы: 1:0 – 9 Хорват (Гранлунд, Руссель), 1:1 – 50 Чикран (Экман-Ларссон, Гальченюк), 1:2 – 55 Крауз (Степан, Арчибальд), 2:2 – 56 Годетт (Босер, Руссель), 2:3 – 61 Гальченюк (Хиностроза, Голигоски)