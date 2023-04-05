Там происходило нелегальное строительство гостиничного комплекса.

Наложен арест на еще два участка жены предателя Виктора Медведчука в престижном туристическом районе Львовщины. Участки с объектами недвижимости незаконно находились в собственности Оксаны Марченко, а общая стоимость арестованного имущества составляет почти 17,5 млн грн.

"Эти наделы расположены в одном из престижных туристических районов Львовской области. Именно там жена Медведчука организовала нелегальное строительство гостиничного комплекса", - говорится в сообщении СБУ.

При этом отмечается, что соответствующие земельные площади Марченко получила в результате незаконной сделки с недвижимым имуществом, к которой был причастен бывший руководитель районного отдела земельных ресурсов.

"В течение 2004-2010 годов он вносил недостоверные сведения в отчетную документацию для выдачи государственных актов относительно права собственности на землю в пользу Марченко", - отмечают в СБУ.

Должностному лицу уже сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 364 "Злоупотребление властью или служебным положением";

ч. 2 ст. 366 "Служебный подлог".

Материалы дела направлены в суд. В СБУ напомнили, что в августе прошлого года на Львовщине СБУ инициировала арест трех земельных участков, которыми незаконно владела Марченко.

Дело Медведчука и Марченко - что известно

24 марта суд арестовал "скрытые" активы жены экс-народного депутата Виктора Медведчука Оксаны Марченко на более 440 млн грн. отмечалось, что решение суда касалось 6,8% акций ПАО "электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" им. А. М. Кузьмина" в Запорожье, которыми Марченко владеет через три оффшорные компании.

По данным СБУ, это предприятие является стратегически важным и специализируется на промышленном производстве почти 1 тысячи видов стали и метизов. В украинской спецслужбе отмечали, что арест активов обезопасит их от перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу Украины.

В конце февраля этого года по материалам СБУ было арестовано ее имущество более чем на 5,6 млрд грн.

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