Суд арестовал "скрытые" активы жены бывшего нардепа Виктора Медведчука Оксаны Марченко более 440 миллионов гривен.
"По материалам Службы безопасности суд арестовал очередные активы Оксаны Марченко, которая подозревается в финансировании российских оккупационных группировок. Их общая стоимость составляет более 440 млн грн", - говорится в сообщении Службы безопасности Украины.
Отмечается, что решение суда касается 6,8% акций ПАО "электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" им. А. М. Кузьмина" в Запорожье, которыми Марченко владеет через три оффшорные компании. По данным СБУ, это предприятие является стратегически важным и специализируется на промышленном производстве почти 1 тысячи видов стали и метизов.
"Арест активов обезопасит их от перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу нашего государства", - добавили в ведомстве.
Дело Марченко - что известно
Правоохранители сообщили Марченко о подозрении по части 3 статьи 110-2 "Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины" Уголовного кодекса Украины.
В конце февраля 2023 года по материалам СБУ было арестовано ее имущество более чем на 5,6 миллиарда гривен.