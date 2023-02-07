В последние дни очень много обсуждений вокруг персоны Оксаны Марченко - жены Виктора Медведчука. Ее компании финансировали Росгвардию и Министерство внутренних дел России, сообщила 7 февраля СБУ.

После задержания ее мужа-кума Путина Виктора Медведчука и его обмена на украинских пленных к ней приковано особое внимание. Речь идет об Оксане Марченко, известной украинской журналистке, приближенной к миру агрессора.

УНИАН расскажет, что известно об Оксане Марченко, в какие скандалы она попадала и почему ее называют любительницей роскошной жизни.

Оксана Марченко: карьера

Свою карьеру на телевидении она начала в 19 лет. Сначала работала на "ЮТАР" и "УТ-1", вела программу "Доброго ранку, Україно!".

Позже она стала узнаваемее среди укранцев по "Шоу Оксаны Марченко". Но звездное время Марченко наступает с 2009 года, когда она начинает вести шоу "Україна має талант" и "Х-фактор". Тогда миллионы зрителей восхищались тем, как она выглядит и как одевается. Ее платья с откровенными декольте обсуждали после каждого выпуска талант-шоу.

Интересно, что перед зрителями жена Медведчука появлялась в лично приобретенных платьях. Стоили они немало, ведь это наряды от Dolce&Gabbana, Dior, Carolina Herrera, Chanel, Oscar De La Renta, Valentino.

Скандальным вышло ее религиозное шоу "Паломница" в 2021 году, выходившее на канале РПЦ "Спас". После этого Марченко тоже стали называть паломницей. Интервью она записывала и в России и открыто поддерживает Московский патриархат.

Личная жизнь Оксаны Марченко и брак с Медведчуком, дети пары

Первый муж Марченко - Юрий Корж – бизнесмен и сын народного депутата. В этом браке у пары родился сын Богдан.

В 1999 году Оксана познакомилась с женатым в то время юристом Виктором Медведчуком. У них завязался роман, из-за которого оба расстались и начали совместную жизнь. Поженились уже через несколько лет, в 2003-м.

В 2004 году у Медведчука и Марченко родилась дочь Дарья. Крестный отец ребенка - президент РФ Владимир Путина, а крестная мать - жена Дмитрия Медведева. Крещение просходило в Петербурге.

В октябре 2020 года СМИ облетели кадры с роскошной свадьбы сына Марченко Богдана, избранницей которого стала девушка по имени Екатерина — визажистка и фотограф.

Скандальное бегство Марченко накануне полномасштабной войны в Украине 2022

Как сообщал "Обозреватель" 19 февраля 2022 года, жена нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко, который находился под домашним арестом, спешно выехала из Украины. Журналисты издания также сообщают, что жена нардепа пересекла государственную границу в сопровождении нескольких мужчин, вероятно охранников. Два автомобиля "Тойота" выехали через пропускной пункт в Черниговской области к Беларуси: перед тем, как покинуть территорию Украины, они были тщательно проверены пограничниками.

А муж ведущей сбежал из-под домашнего ареста. 12 апреля Медведчука задержала СБУ.

В связи с этим Оксана Марченко записала два видеообращения. Одно адресовано президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором она попросила отпустить ее мужа, а второе - президенту Турции Реджепу Эрдогану, в котором она попросила посодействовать освобождению мужа.

Санкции против Марченко и Медведчука

Совет национальной безопасности и обороны принял решение о применении санкций против Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Они накладываются на все имущество и активы, которые есть в распоряжении Медведчука и его жены. Служба безопасности Украины ведет уголовное производство по ч. 5 ст. 258 (финансирование терроризма).

СМИ отмечали, что санкции против жены Медведчука Оксаны Марченко и гражданской жены Козака Натальи Лавренюк ввели из-за того, что они являются владелицами Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области, который финансировал боевиков "ЛДНР".

Дом и золотой вагон Медведчука

Украинские журналисты нашли золотой вагон Медведчука. Позолота, ярко-красный бархат и белые скатерти. Этот вагон - подарок от жены, Оксаны Марченко.

В поезде есть основной зал где-то на 40 человек, а также несколько отдельных комнат: кухня, вип-купе и туалет. При входе стоит барная стойка.

Также журналисты показали огромную резиденцию Виктора Медведчука на Закарпатье в селе Ждениево. Поместье включает несколько домов, пруды и отгороженную забором горную реку. Отмечается, что резиденция занимает более 120 гектаров, поэтому ее сложно обойти за один день. На территории размещены несколько домов, пруды и даже горная река, которую огородили забором, и все это под присмотром сотрудников полиции охраны.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября 2022 года из российского плена вернули 215 человек. В Офисе президента сообщили, что 200 защитников Украины обменяли на народного депутата, одного из лидеров "ОПЗЖ" и кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука.

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