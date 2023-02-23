В частности, арестованы 14% акций в двух облэнерго и более 4% в третьем, которыми Оксана Марченко владеет через пять оффшорных компаний.

По материалам Службы безопасности Украины суд арестовал имущество жены Виктора Медведчука, которого подозревают в государственной измене, - Оксаны Марченко по подозрению в финансировании российских оккупационных группировок.

Как сообщил пресс-центр СБУ, общая стоимость арестованных активов составляет более 5,6 млрд грн.

Отмечается, что решение суда касается пакетов по 14% акций в двух облэнерго и более 4% в третьем, которыми Марченко владеет через пять оффшорных компаний.

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Также наложен арест на 2 земельных участка, 4 жилых дома в Киеве и Крыму и 10 автомобилей, которые принадлежат фигурантке.

Кроме того, как проинформировали в СБУ, арестованы активы Марченко в 18 инвестиционных агропромышленных, телекоммуникационных и других предприятиях.

"Среди них - киевские компании "Терра-Инвест", "Укркапитал" и "Спорт-Тур", которые жена Медведчука использовала для проведения подрывной деятельности против Украины. Именно они основали фирму по законам РФ, через которую Марченко переводила миллионные суммы на счета Росгвардии и МВД РФ в оккупированном Крыму, а также платила "налоги" в российский бюджет", - говорится в сообщении.

В СБУ напомнили, что ранее сообщили Марченко и главе аффилированной крымской фирмы о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Сейчас по этой же статье сообщено о подозрении топ-менеджеру "Укркапитала" и "Спорт-Тура". Злоумышленник задержан и ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Преступление, в котором подозревается Марченко и менеджеры причастных компаний, предусматривает наказание в виде лишения свободы с конфискацией имущества. Арест активов обеспечит возможность их конфискации по решению суда и обезопасит имущество от перерегистрации на других лиц.

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступным схемам.

Обмен Медведчука на украинских военнопленных

В мае 2021 года тогда еще действующий народный депутат Виктор Медведчук получил подозрение в госизмене.

В конце февраля, когда началось полномасштабное вторжение РФ в Украину, Медведчук сбежал из-под домашнего ареста, но в апреле снова был задержан СБУ и отправлен в СИЗО.

21 сентября 2022 года в рамках обмена пленными Медведчука выдали России, получив в обмен на него 200 украинских бойцов.

1 января 2023 года турецкое издание Hurriyet опубликовало материал, в котором утверждало, что Россия просила обменять Медведчука.

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