4 августа около 10:00 в здание Кабмина зашел мужчина, который угрожал взорвать боевую гранату.

Ветеран АТО Владимир Прохнич, который сегодня ворвался в здание Кабинета министров и угрожал взорвать там гранату, не представляет угрозы простым гражданам Украины.

Такое мнение высказал на телеканале "Украина 24" Александр Третьяков - друг и военный побратим Прохнича.

"Прохнич - айдаровец, он воевал более двух лет, дважды получал ранения: один раз - легкие, второй раз - тяжелые. У него было 4 контузии. Я его знаю только с хорошей стороны. Он порядочный человек. После военных действий он вернулся к мирной жизни. Он работал в автосервисе. Затем, когда погиб его друг, с которым они делали это дело, он последнее время работал в такси. Я месяц назад у него был, я не видел причин, чтобы он до такого... начал кому-то угрожать. Для простых людей он не представляет никакой угрозы, по моему мнению. Надо выяснить вообще, почему это произошло. Что там происходило, саму причину, почему он так действовал. Он был инженером, ничего плохого об этом парне я сказать не могу", – заявил Третьяков.

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Нападение мужчины с гранатой на Кабмин

4 августа около 10:00 в здание Кабмина зашел мужчина, который угрожал взорвать боевую гранату. Также он захватил в заложники несколько человек. Впоследствии правоохранители задержали его.

Как сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, задержанный был участником антитеррористической операции, а на преступление пошел из-за "жизненных событий".

В пресс-службе Киевской городской прокуратуры уточнили, что задержанному 43 года. В его отношении начато уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 341 (захват государственных зданий), ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 2 ст. 147 (захват заложников), ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием).

Автор: Денис Прядко