Сдаться его уговорил знакомый, а мотивы поступка пока не известны.

Бывшему участнику АТО, который угрожал взорвать гранату в здании Кабинета министров, среди прочего инкриминируют захват заложников.

Как передает корреспондент УНИАН, журналистам товарищ задержанного, волонтер Василий Олексюк сообщил, что полиция с ним связалась и привлекла к переговорам.

Он рассказал, что его на патрульной машине привезли с другого конца Киева. Олексюку удалось уговорить своего товарища отпустить заложников и сдаться. Говоря о товарище, Олексюк сказал: "Это человек, который имеет очень сильный дух и обостренное чувство справедливости. Учитывая его ранения, его уровень жизни, быт, возможно, это побудило его к нарушению закона. Я не буду много говорить, но, если у человека нет жилья или еще чего-то... Он работает, он не просит денег, он работает на станции технического обслуживания. Военную службу он закончил несколько лет назад", - сказал Олексюк.

В свою очередь руководитель Нацполиции Игорь Клименко отметил, что по результатам этого инцидента возбуждено уголовное дело по четырем статьям. Самая тяжелая из них - захват заложников. Она предусматривает заключение до 15 лет. В заложники он взял двух работников УГО и работницу Кабмина, которая пыталась с ним поговорить. Также Клименко добавил, что в руках у него была боевая граната.

Клименко рассказал, как привлекли к переговорам Олексюка: "Мы начали выяснять круг знакомых. Василия мы установили первым, он находился на другом конце Киева, патрульная полиция срочно доставила его к зданию Кабмина, и Василий нашел слова, которые преступник услышал и сдался". Также Клименко добавил, что следствию задержанный пока не сообщил мотив этого поступка. Никаких требований он не высказывал, только говорил, что его все достало.

Как уточнили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, задержанному бывшему военнослужащему 43 года. В отношении него начато уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 341 (захват государственных зданий), ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 2 ст. 147 (захват заложников), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).

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Захват Кабмина: что известно

Утром 4 августа мужчина зашел с предметом, похожим на гранату, в здание Кабинета Министров.

На опубликованном ролике в сети было видно, что гражданин продемонстрировал гранату и начал угрожать ее подорвать.

В связи с этим полиция оцепила квартал, была введена специальная операция. Правоохранители больше часа проводили с ним переговоры.

По информации СМИ, мужчиной, захватившим Кабмин, является ветеран АТО по имени Владимир Прохнич. Он - предприниматель в Ирпене Киевской области (по ремонту автомобилей).

Авторы: Дмитрий Хилюк, Светлана Закелова