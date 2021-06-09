Злоумышленника задержали.

Опубликовано видео конфликта и взрыва гранаты в Харькове.

Запись опубликовал Telegram-канал "Труха".

На ролике видно, что между компанией парней и мужчиной произошел конфликт. Один из молодых людей несколько раз ударил мужчину, после чего тот бросил на землю гранату. Все это снимали на видео.

Молодые люди начали убегать еще до взрыва. Во время перепалки рядом с ними находился ребенок.

На видео присутствует ненормативная лексика!

Взрыв гранаты в Харькове

8 июня в Харькове прогремел взрыв на проспекте Гагарина. По предварительным данным, ранены три человека.

В пресс-службе полиции подтвердили информацию о взрыве и ранении троих людей. Злоумышленника задержали.

Местные СМИ сообщали, что в момент взрыва рядом находился ребёнок. Он испугался и убежал.

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Автор: Людмила Жерновская