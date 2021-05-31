Ночью в доме на улице Зоологической в Шевченковском районе Киева произошел взрыв.
По информации полиции, пострадал 43-летний мужчина: его госпитализировали в больницу. Предварительно правоохранители установили, что у мужчины в руках сдетонировал взрывоопасный предмет.
"Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва. Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации событию", - отметили в полиции.
Очевидцы говорят, что слышали сильный хлопок, сообщает "Магнолия-ТВ". Взрыв произошел на первом этаже 9-этажного дома. Сначала местные жители подозревали взрыв газа, однако позже появились предположения о том, что сработала граната.
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