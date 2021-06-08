В полиции отчитались о задержании мужчины, бросившего гранату.

В Харькове сегодня вечером прогремел взрыв на проспекте Гагарина. По предварительным данным, ранены три человека.

Об этом сообщают местные Телеграм-каналы. Позже в сети появилось видео момента взрыва.

"Трое пострадавших. Из-за осколочного ранения одному грозит ампутация ноги. В момент взрыва рядом находился ребёнок, который от испуга побежал во дворы. Сейчас его ищут", - пишет "Харьков 1654".

По данным канала "Труха", мужчина в неадекватном состоянии взорвал гранату, бросив ее об землю.

"Шарахнуло на весь район. Зацепило прохожего парня (скорая оказывает помощь), повредилась машина. Местные пацаны разбили неадеквату рожу. На месте уже работает полиция", - сказано в сообщении.

В пресс-службе полиции области позже подтвердили информацию о взрыве и ранении троих людей.

"Информация о происшествии на проспекте Гагарина поступила в отделение полиции №1 Харьковского райуправления полиции №1 8 июня в 21:53 от прохожего. По адресу выехала следственно-оперативная группа. Злоумышленника 1992 года рождения задержали, сейчас с ним работают полицейские", - сказано в сообщении.

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Автор: Юрий Годован