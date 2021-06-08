В сети показали видео момента взрыва в Харькове на проспекте Гагарина, который прогремел вечером во вторник.
Запись опубликовал местный Телеграм-канал "Труха",
"Момент взрыва и побег потерпевших. Гольдберговская", - сказано в описании.
Как сообщалось, в Харькове сегодня вечером прогремел взрыв на проспекте Гагарина. По предварительным данным, ранены три человека.
В пресс-службе полиции области позже подтвердили информацию о взрыве и ранении троих людей. "Информация о происшествии на проспекте Гагарина поступила в отделение полиции №1 Харьковского райуправления полиции №1 8 июня в 21:53 от прохожего. По адресу выехала следственно-оперативная группа. Злоумышленника 1992 года рождения задержали, сейчас с ним работают полицейские", - сказано в сообщении.
Других подробностей правоохранители пока не сообщают. Также в настоящее время не известны мотивы злоумышленника.
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