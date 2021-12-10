Этот микроавтобус в Украину привезли в 2010 году. Он прошел все проверки и был допущен к пассажирским перевозкам.

Пассажирский микроавтобус, который попал в ДТП под Черниговом, в результате которой погибли 13 человек, переоборудовали из грузового.

Об этом "Суспільному" заявил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

В министерстве провели собственное расследование, в рамках которого выяснили, что микроавтобус с грузового на пассажирский переоборудовали за рубежом. В других государствах такому транспорту запрещено участвовать в конкурсе на пассажирские перевозки, в Украине такое разрешение без проблем получили.

Читайте такжеХотели пожениться: в смертельном ДТП под Черниговом погибла влюбленная пара"Жертв трагедии могло быть меньше, если бы это был автобус для перевозки пассажиров. Потому что задние кресла по сути просто сорвало из-за плохого крепления, и людей раздавило", - сказал Наем.

Этот микроавтобус в Украину привезли в 2010 году. Он прошел все проверки и был допущен к пассажирским перевозкам.

"Мы уже знаем, какая точка обязательного технического контроля дала ему это разрешение, и кто провел ему и подтвердил, что он может осуществлять перевозки пассажиров. И эта точка контроля сделала ошибку, потому что они должны были бы отметить, что он переработан", - сказал наем.

По его словам, этот грузовик был нелицензирован. Правда, сейчас законодательство этого не требует.

Смертельное ДТП с маршруткой в Черниговской области - что известно

7 декабря около 07:55 вблизи села Брусилов Черниговской области на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом сообщением "Борзна - Чернигов".

В результате аварии погибли 13 человек, еще 7 пострадали. Состояние пострадавших, которые госпитализированы в областную больницу, городскую больницу №2 и областную детскую больницу, медики характеризуют как тяжелое и средней тяжести.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, которое управляет транспортным средством, если они повлекли гибель нескольких лиц) УК.

8 декабря в Черниговской области объявлено Днем траура.

Водителю фуры, который является вероятным виновником ДТП, вручили подозрение о совершении правонарушения. Его задержали.

8 декабря директор департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской областной государственной администрации Сергей Болдырев заявил, что личности всех 13 погибших идентифицированы.

Вас также могут заинтересовать следующие новости

Автор: Марта Гичко