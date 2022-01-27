Сейчас в Днепре работают 18 следователей ГБР.

Следователи будут выяснять, кто несанкционированно распространил видео с камер наблюдения завода "Южмаш" в Днепре, а также видео допроса нацгвардейца Артемия Рябчука сразу после его задержания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

"Следователи будут выяснять, кто мог несанкционированно распространить соответствующую информацию. Этому факту будет дана юридическая оценка", - сказала она.

Также Сапьян добавила, что сейчас в Днепре работает 18 следователей ГБР из Полтавы, Киева и центрального аппарата ГБР.

Расстрел в Днепре: что известно

Как сообщал УНИАН, около 4 часов утра 27 января в Днепре на территории Южного машиностроительного завода 20-летний нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по караулу военнослужащих НГУ.

В результате погибли 5 человек, в частности, женщина-работница завода, еще 5 - получили ранения. Злоумышленник с оружием и патронами скрылся.

Читайте такжеНацгвардеец в деталях рассказал, как расстрелял сослуживцев (видео)Впоследствии правоохранители задержали нацгвардейца в городе Подгороднее Днепропетровской области.

По факту умышленного убийства и дезертирства с оружием (ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 408 УК Украины) начато уголовное производство. Также расследуется дело о служебной халатности руководства Нацгвардии, приведшей к трагедии.

Рябчуку сообщили о подозрении по ст. 115 (умышленное убийство), ст. 408 (дезертирство), ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия и боевых припасов) УК.

В ГБР рассматривают несколько версий произошедшего.

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