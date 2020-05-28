В Одессе супруги "зарабатывали копеечку", удерживая сеть борделей по всему городу

В противозаконном «бизнесе» были задействованы более 200 женщин.

В Одессе будут судить трех человек, обвиняемых в сутенерстве и содержании борделей по всей территории города.

Как сообщили в областном Управлении внутренней безопасности ДВБ Нацполиции, оперативники в Одессе разоблачили и пресекли деятельность сети салонов по оказанию интимных услуг.

Отмечается, что в управление в 2019 году поступила информация об организованной группе лиц, создавшей целую сеть борделей, которые размещены по всей территории города. Не исключалась причастность к функционированию группировки сотрудников полиции.

Как установили оперативники, указанную сеть организовали 46-летняя одесситка вместе со своим 54-летним супругом. К своему «бизнесу» они привлекли сообщников, работа каждого была четко определена.

Администратором была 54-летняя женщина, которая через сеть Интернет подбирала работниц борделя. Она же обеспечивала функционирование заведений и осуществляла закупку необходимого товара.

«Установлено, что бордели располагались в обычных квартирах по всей Одессе. Час услуг стоил клиенту 1,5 тыс. грн. Из них женщинам, которые занимались проституцией, оставалась половина. Остальные средства сутенеры оставляли себе», - сообщили в управлении.

Правоохранители задокументировали факт предоставления интимных услуг. По установленным адресам заведений полиция под процессуальным руководством прокуратуры провела ряд санкционированных обысков.

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В помещении борделей обнаружено и изъято более 200 копий паспортов женщин, наличные средства мобильные телефоны, золотые изделия, банковские карты, ноутбуки и журналы «черной бухгалтерии».

Информация о причастности сотрудников полиции к деятельности группы не подтвердилась.

Как отметили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, сейчас прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении трех членов организованной группы.

Установлено, что упомянутая 46-летняя жительница Одессы имела определенный опыт в организации и содержании притонов, а также в сфере предоставления услуг сексуального характера.

«Поэтому она решила заняться противоправным заработком. В августе 2018 организовала вместе со своим мужем и еще одним человеком устойчивую организованную группу», - отметили в пресс-службе.

Фигурантам объявлено о подозрении по ч.2 ст.302 (Создание или содержание мест разврата и сводничество) и ч.2 ст.303 (Проституция или принуждение или втягивание в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал ранее УНИАН, в Одессе арестовали трех разбойников, которые ограбили туристов-посетителей борделя.

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