В Одессе арестовали троих разбойников, которые ограбили туристов-посетителей борделя

Подозреваемые отобрали у туристов 1,2 тыс. долл.

Киевский районный суд Одессы арестовал троих подозреваемых в вооруженном нападении на заказчиков интимных услуг.

Как сообщили УНИАН в суде, двум подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней без права внесения залога.

Третьему - в виде круглосуточно домашнего ареста.

По данным следствия, подозреваемые решили совершить разбойное нападение на людей, которые становятся клиентами проституток. В частности, женщина, которая приезжала по вызову клиента, устанавливала наличие у него денежных средств, а потом передавала эту информацию подозреваемым. Получив необходимую информацию, мужчины нападали на потерпевших непосредственно в их домах или подстерегали при выходе.

Последний раз подозреваемые отобрали у потерпевших 1,2 тыс. долл.

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Как уточнили УНИАН в правоохранительных органах, потерпевшие, у которых отобрали вышеназванную сумму, - жители Ровенской области.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля в Одессе задержали 3-х человек за вооруженное разбойное нападение на туристов, являвшихся посетителями борделя.

Установлено, что туристы, прибывшие на отдых в Одессу, арендовали жилье в центре города. Трое мужчин под видом работников охранной фирмы, проникли в эту съемную квартиру и, угрожая туристам пистолетом, завладели 1,2 тыс. долларов.

В состав группы входило трое местных жителей, двое из которых ранее судимы за тяжкие преступления. Информацию о материальном состоянии выбранных жертв злоумышленники получали от «работниц» борделя.