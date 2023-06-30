В коррупции также уличили заместителей главы филиала. По данным источника, подозреваемые продолжают работать на руководящих должностях в портовой сфере.

Спецслужба сообщила о подозрение главе филиала госпредприятия "Администрация морских портов Украины" и его заместителям.

Как сообщили в пресс-службе УСБУ в Одесской области, к организации "схемы" причастен мужчина, возглавлявший филиал госучреждения в 2017-2018 годах, и двое его заместителей. Речь идет о многомиллионных убытках госбюджету Украины.

По данным следствия, в мае 2017 года чиновники заключили договоры с коммерческой структурой на выполнение дноуглубительных работ в акватории морского порта "Южный". При этом стоимость соответствующих работ была искусственно завышена.

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"Установлено, что государственные деньги были переведены на счета подрядчика, но фактический объем работ не соответствовал документам. Таким образом госпредприятию был нанесен ущерб на 435 млн грн", - рассказали в управлении.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УК. Трем фигурантам сообщено о подозрении по факту причинения вреда госпредприятию на сумму более 337 млн грн. как уточнили в пресс-службе, ранее бывшие топ-менеджеры учреждения получили подозрения по факту причинения вреда на 98 млн грн - обвинительные акты по этому эпизоду сейчас направлены в суд.

"Продолжается расследование для установления и привлечения к ответственности всех причастных лиц и возмещения причиненных убытков государству", - отмечает пресс-служба.

Делом занимаются вместе с СБУ следователи Национальной полиции, а процессуальное руководство осуществляет офис Генпрокурора Украины.

Как уточнили УНИАН в правоохранительных органах, в 2017-2018 годах филиал, о котором идет речь, возглавлял Максим Широков, который сейчас возглавляет филиал АМПУ другого крупного порта.

"Один из подозреваемых сейчас работает с ним, другой - в "Южном", - рассказал источник.

Другие громкие дела в морских портах

В январе стало известно, что по обвинению в завладении 60 млн грн государственного предприятия "Морской торговый порт "Южный" будут судить 10 человек, среди них - заместитель директора госпредприятия. По данным САП , среди фигурантов также-экс-заместитель директора этого же порта, бывшие и действующие директора частных компаний и две сотрудницы частных фирм (должности указаны на момент совершения преступления)

Следствием установлено, что в 2017-2019 годах фигуранты организовали закупку тепловозов для нужд госпредприятия. Победу в тендере они обеспечили подконтрольной организованной группе компании. При этом тепловозы были неисправны и не принадлежали продавцу. В 2020 году суд арестовал первого заместителя директора порта "Южный".

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