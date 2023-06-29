Шестеро должностных лиц подозреваются в присвоении 400 миллионов гривень.

Сообщено о подозрении шестерым должностным лицам Чао "Полтавский горно-обогатительный комбинат", которые противоправно завладели почти 400 миллионов гривен от добычи и продажи полезных ископаемых государственного значения без соответствующих разрешений.

Как информирует Государственное бюро расследований, подозрение объявили руководству правления комбината; начальникам отделов, через которые осуществляли финансовые сделки предприятия; руководству фирмы-прокладки, через которую происходили махинации.

По данным следователей, топ-менеджмент продавал щебеночное сырье, которое изготавливалось из отходов, добытых в карьере полезных ископаемых. Наличные от продажи выводились через конвертцентры и распределялись между участниками преступной группы.

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Сейчас проведено 15 обысков в офисных помещениях и по местам проживания топ-менеджеров ГОКа, фирмах-прокладках и предприятий транзитно-конвертационного сектора.

Согласно сообщению, 6 лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 209 (совершение сделок с имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем, совершенное организованной группой в особо крупном размере) УК Украины. Максимальное наказание по этим статьям - до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Решается вопрос о применении указанным лицам меры пресечения. Следователи ГБР инициируют меру пресечения в виде содержания под стражей.

Дело против Жеваго - что известно

Как сообщал УНИАН, в июле 2021 года в ГБР сообщили, что Интерпол объявил в международный розыск народного депутата Верховной Рады III-VIII созывов, бывшего владельца банка "Финансы и кредит" Константина Жеваго.

В бюро напомнили, что в сентябре 2019 года экс-депутату было сообщено о подозрении, ведь он как бывший владелец банка организовал растрату 113 млн долларов этого финучреждения. После этого указанный банк был признан неплатежеспособным.

Жеваго был задержан 27 декабря 2022 года в Куршевеле (Франция). 5 января французский суд принял решение о взятии задержанного под судебный надзор. Суд определил залог в размере 1 млн евро и обязательства, которые будут возложены на лицо в случае его уплаты. Этот перечень обязательств включает, в частности, необходимость сдать паспорта, не покидать территорию метрополии, трижды в неделю являться в полицию.

30 марта стало известно, что суд во Франции отказал Украине в экстрадиции бизнесмена Жеваго.

7 марта Фонд гарантирования вкладов физических лиц заявил, что добился ареста активов владельца АО "Банк" Финансы и кредит" Константина Жеваго в рамках обеспечения иска о возмещении убытков банка и его кредиторов на сумму почти 46 млрд грн. Так, суд наложил арест на активы трех ГОКов, среди которых и "Полтавский ГОК", 50,3% корпоративных прав в уставе которого принадлежит Жеваго. Отмечалось, что упомянутые ГОК косвенно принадлежат Жеваго через Ferrexpo AG.

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