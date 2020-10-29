По информации источника УНИАН в правоохранительных органах, речь идет о Романе Инде.

Сегодня следственный судья Высшего антикоррупционного суда применила к первому заместителю директора ГП "Морской торговый порт" Южный" меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 21 миллиона 20 тысяч гривень.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

Срок действия меры пресечения - 60 суток, который считается со дня задержания, 27 октября.

"В случае внесения залога на подозреваемого также возлагаются процессуальные обязанности. В частности, он обязан носить электронное средство контроля (браслет). Он также должен сдать в соответствующие органы государственной власти паспорта и другие документы, которые дают право на въезд и выезд с территории Украины", - сообщили в суде.

Срок действия постановления в части возложенных обязанностей - до 26 декабря включительно.

По информации источника УНИАН в правоохранительных органах, речь идет о Романе Инде.

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Коррупция в порту "Южный": что было ранее

27 октября детективы НАБУ при процессуальном руководстве САП разоблачили 11 человек в организации коррупционной схемы закупки товаров, из-за реализации которой порт "Южный" получил более 47 млн грн убытков в течение 2017-2018 годов. В общем следствие зафиксировало 29 противоправных тендеров.

Среди организаторов схемы - действующие и бывшие должностные лица ГП "МТП" Южный ". В частности, речь идет об одном из заместителей директора порта, экс-заместителе директора, семерых бывших директорах коммерческих компаний и двух сотрудницах коммерческих компаний.

Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Должностные лица государственного предприятия задержаны.

Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с осени 2017 года.

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Автор: Юлия Петриченко