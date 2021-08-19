Событие произошло ночью 2 января 2019 года на Саперном поле в Печерском районе столицы.

Боксера Петра Очеретяного, который нанес смертельную травму сотруднику Управления государственной охраны Василию Хмелюку, приговорили к семи годам тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook.

Событие произошло ночью 2 января 2019 года на Саперном поле в Печерском районе столицы.

Мужчина, выгуливая собак, переходил дорогу и увидел автомобиль, который проезжал позади него. В дальнейшем, между ним, водителем и пассажирами автомобиля возник словесный конфликт по поводу того, что их автомобиль едва не сбил его собаку.

В ходе конфликта мужчина нанес удар одному из пассажиров в голову, чем причинил ему внутричерепную травму. От нее пострадавший скончался на месте.

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Злоумышленник, которым оказался профессиональный боксер Очеретяный, с места происшествия скрылся. Позже было установлено, что потерпевший являлся сотрудником УГО. В ходе судебного разбирательства обвиняемый свою вину в инкриминируемом преступлении не признал.

18 августа Печерским районным судом вынесен обвинительный приговор, которым он признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины и приговорен к лишению свободы сроком на 7 лет.

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Автор: Денис Прядко