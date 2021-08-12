Жителя Запорожья приговорили к 15 годам тюрьмы за сексуальное насилие над мальчиками

Рецидивист пригласил двух мальчиков к себе домой и, угрожая физической расправой, совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера.

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