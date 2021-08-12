Жителя Запорожья приговорили к 15 годам лишения свободы за сексуальное насилие над двумя 9-летними мальчиками.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
"Прокурорами в суде доказано, что в феврале 2020 года ранее судимый за совершение преступлений сексуального характера мужчина под вымышленным предлогом пригласил в свое жилище двух 9-летних мальчиков и, угрожая физической расправой, в течение часа поочередно совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера", - говорится в сообщении.
Приговором Орджоникидзевского районного суда Запорожья мужчина признан виновным в сексуальном насилии в отношении малолетних детей, совершенном повторно (ч. 6 ст. 153 УК Украины), и приговорен к 15 годам лишения свободы.