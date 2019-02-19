Убийство сотрудника УГО в Киеве: журналисты узнали подробности и показали полное видео конфликта

По данным журналистов, сотрудник УГО Хмелюк мог быть причастным к избиению сына политика Нестора Шуфрича в 2018 году.

Журналистам удалось достать полное видео конфликта между боксером Петром Очеретяным и сотрудником УГО Василием Хмелюком, в результате которого последний погиб на месте.

Соответствующее видео впервые показали в программе «Гроші».

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На кадрах видно, как Василий Хмелюк резко толкает Очеретяного во время разговора. Именно на этот толчок Очеретяный отвечает ударом в лицо, после чего сотрудник УГО падает и бьется головой об асфальт. Надо отметить, что после падения силовик был еще живым, и убедившись в этом, Очеретяный пошел домой. По словам адвоката, о смерти Хмелюка боксер узнал только из новостей.Теперь Очеретяному грозит 15 лет тюрьмы за умышленное убийство.

Кроме того, журналисты программы узнали, что Хмелюк мог быть причастным к избиению сына политика Нестора Шуфрича, которое произошло 13 мая 2018 года.

Напомним, ранее сообщалось об убийстве сотрудника УГО в центре Киеве из-за конфликта. Во время следствия стало известно, что смертельный удар нанес украинский боксер Петр Очеретяный, который после конфликта скрылся с места преступления, однако, потом сдался полиции. Позже подозреваемого в убийстве сотрудника охраны арестовали на 60 дней.