Суд арестовал его без права внесения залога.

Под Киевом задержали мужчину по подозрению в жестком убийстве знакомого.

Детали дерзкого преступления раскрыли в пресс-службе полиции Киевской области.

Еще 2 июля жильцы дома в городе Вишневом обнаружили труп мужчины на лестничной площадке. На месте правоохранители выяснили, что хозяин одной из квартир вместе с погибшим употребляли алкогольные напитки. В процессе между ними возникла ссора, во время которой 25-ти летний мужчина схватил утюг и нанес многочисленные удары 45-летнему гостю.

"На этом молодой человек не остановился: он откусил пострадавшему кусок уха и выбил передние зубы. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия", - рассказывают правоохранители.

На месте был изъят ряд вещественных доказательств. Злоумышленника задержали. Впоследствии ему сообщили о подозрении по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве. Суд отправил его под стражу без права внесения залога.

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Автор: Юрий Годован