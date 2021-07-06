Перед исчезновением Руслана Грига заявила подругам, что собирается покончить жизнь самоубийством.

В Киеве нашли мертвой 18-летнюю Руслану Григу, которая загадочно исчезла в парке Партизанской славы в воскресенье, 4 июля.

Об этом в Facebook сообщила подруга сестры девушки Любовь Галан.

«Поиск закрыт. Полиция нашла Руслану. К сожалению, мы не успели», – отметила девушка.

Сообщалось, что девушка перед исчезновением предупредила о намерении покончить жизнь самоубийством.

Читайте такжеВ Кривом Роге 12-летняя девочка пыталась покончить с собой«Сестра моей подруги исчезла вчера. Она сообщила подругам, что отправляется в «лес» с целью совершить суицид», – сообщала Галан накануне.

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Автор: Катерина Шварц