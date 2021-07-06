В Киеве нашли мертвой 18-летнюю Руслану Григу, которая загадочно исчезла в парке Партизанской славы в воскресенье, 4 июля.
Об этом в Facebook сообщила подруга сестры девушки Любовь Галан.
«Поиск закрыт. Полиция нашла Руслану. К сожалению, мы не успели», – отметила девушка.
Сообщалось, что девушка перед исчезновением предупредила о намерении покончить жизнь самоубийством.
Читайте такжеВ Кривом Роге 12-летняя девочка пыталась покончить с собой«Сестра моей подруги исчезла вчера. Она сообщила подругам, что отправляется в «лес» с целью совершить суицид», – сообщала Галан накануне.
Вас также могут заинтересовать новости
- В школе-интернате на Херсонщине трое хулиганов довели девочку до суицида
- В Одесской области нашли повешенным ребенка
- Повесилась на дереве: в Кривом Роге нашли мертвой пропавшую 20-летнюю девушку – СМИ
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram