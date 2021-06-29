В рельсовом автобусе предлагают более дешевый проезд без билета. В Укрзализныце уже отреагировали на ситуацию.

Укрзализныця попала в новый скандал. На рельсовом автобусе, который ездит по маршруту Смела - Черкассы, кондукторы недобросовестно выполняют свою работу, открыто предлагая ехать за меньшую сумму, однако без билета.

О дополнительном заработке работников Укрзализныци рассказал журналист Богдан Тищенко в Facebook. По его словам у него возник короткий разговор с кондуктором, который предложил ему 2 варианта проезда – за 20 гривень, но без чека, или за 25 с чеком.

По словам Тищенко, из поселка, где останавливается рельсовый автобус, до Черкасс можно доехать за 15 минут. За эти же деньги можно воспользоваться обычной маршруткой, но ехать на час дольше.

"Этот новый транспорт имеет только один вагон. Все люди, которые сидели возле меня, спокойно платили в карман "кондукторам", которые и сами открыто проявляли инициативу", – отметил журналист.

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Он добавил, что через несколько месяцев этот рельсовый автобус скорее всего отменят из-за убыточности, ведь прибыль идет в карман кондуктору.

Реакция Укрзализныци на ситуацию

На сообщение Тищенко в Facebook отреагировала Укрзализныця. В компании извинились за такую ситуацию и попросили предоставить подробную информацию о поездке.

"Просим Вас предоставить более подробную информацию о вашей поездке, а именно: номер поезда и дату отправления и ваш личный номер телефона, чтобы мы имели возможность зарегистрировать официальное обращение", – говорится в сообщении.

В то же время пользователи сети соглашаются с автором публикации и добавляют, что таких случаев очень много.

Напомним, ранее на Укрзализныце случился курьезный инцидент. Поезд Киев-Ивано-Франковск отправился со львовского вокзала раньше запланированного. Вещи пассажиров остались в вагонах.

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Автор: Виктория Гордиенко