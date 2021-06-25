Поезд задержали ради 16 пассажиров из рейса Вены.

Поезд из Львова №749 отправился в столицу без части пассажиров. По словам пострадавших, им объявили часовую стоянку, но вагоны тронулись раньше.

Об этом в Twitter сообщила пассажирка Екатерина Сметанюк.

Перед прибытием во Львове, пишет девушка, проводник прошелся по всем купе и объявил стоянку "минимум на час" из-за опоздания прицепного вагона. При этом Сметанюк подчеркнула, что несколько раз уточняла информацию.

Девушка оставила чемодан с вещами, взяв только сумку. В ответ проводник сказал, что она может прийти на 15 минут раньше, если не уверена. А когда вернулась, поезда уже не было.

Читайте такжеАвстралийский коп ушел в "помощники" к порноактрисе Playboy и прославился (фото)"Начала звонить в справочную, они сказали идти к дежурному по вокзалу. Там под дверью была уже толпа, это для понимания на сколько раньше объявленного времени уехал поезд", – написала девушка.

Пострадавших отправили к вокзальному дежурному в Киеве: "Люди дальше подходили все в ах*е. Дежурная договорилась с Киевом, чтобы там забрали наши вещи. Записали наши номера вагона и места, и все. Ни номеров телефонов, ни паспортных данных. То есть, приезжает поезд в Киев, и подходите люди, разбирайте это".

Пассажирам предложили бесплатно поехать в кабине машиниста другого поезда.

Как оказалось, поезд задержали ради 16 пассажиров из рейса Вены.

В Facebook и. о. члена правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский обвинил во всем австрийского перевозчика, который, мол, приехал раньше указанного времени. Также Перцовский отметил, что речь шла об "ориентированном времени" стоянки, а пассажиров предупредили о новом времени.

"По коммуникации проводников (которые по определению не могут знать точного времени отправки) обязательно разберемся. Вещи пассажиров, которые отстали, обязательно сохранятся и всем будут переданы", – заявил Перцовский.

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Автор: Яна Ставская