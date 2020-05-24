В Одесской области автомобиль упал в реку, есть жертвы (фото)

Причини происшествия устанавливают правоохранители.

В воскресенье, 24 мая, за пределами села Троицкое в Одесской области автомобиль съехал с крутого берега и упал в реку Турунчук, погибли двое мужчин.

Читайте такжеДТП в Киеве: автомобиль патрульных столкнулся с такси (фото)Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Одесской области.

Информация о том, что за пределами Троицкого автомобиль попал в реку, поступила спасателям в 00:38.

«Легковой автомобиль съехал в воду с крутого берега высотой примерно 3 метра и утонул в реке. В автомобиле находились двое мужчин-рыбаков», – говорится в сообщении.

Под утро в 08:32 водолазы-спасатели обнаружили и вытащили погибших из затонувшего авто, а в 11:00 было изъято из воды само транспортное средство. Причини происшествия устанавливают правоохранители.

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