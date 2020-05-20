Ехал на красный: в Одессе маршрутчик насмерть сбил пешехода на переходе (фото)

Личность погибшего устанавливается.

В Суворовском районе Одессы на пешеходном переходе водитель маршрутного такси насмерть сбил мужчину.

Читайте также"Укравтодор" назвал причину серии утренних ДТП под КиевомКак сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ДТП случилось на улице Черноморского казачества.

По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса выехал на переход на запрещающий сигнал светофора в то время, когда потерпевший уже переходил дорогу.

«Под колесами маршрутного такси оказался мужчина. Травмы человека, личность которого сейчас устанавливается, оказались несовместимыми с жизнью», - сообщили в главке.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий и патрульные.

Как уточнили в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области, авария произошла в 14.24. Как отмечается, при движении по улице Черноморского казачества водитель автобуса «Богдан» сбил пешехода, который находился в зоне регулируемого пешеходного перехода. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее УНИАН писал, как в Киеве на пешехода наехали сразу два автомобиля.