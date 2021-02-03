На подстанции Запорожской ТЭС произошла авария, из-за чего все энергоблоки отключили.

Запорожская ТЭС отключилась от энергосистемы из-за замыкания на подстанции "Луч" Запорожьеоблэнерго.

Об этом сообщается на официальном сайте ДТЭК.

"Из-за замыкания на подстанции сработали защиты на блоках Запорожской ТЭС, что не позволило допустить большей аварии. На момент происшествия в работе было задействовано 3 энергоблока суммарной мощностью 750 МВт. Энергетики планируют начать пусковые операции на блоках ТЭС в течение нескольких часов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что остановка станции привела к кратковременному отключению света в Энергодаре, но энергоснабжение города восстановлено.

Также городской голова Энергодара Дмитрий Орлов прокомментировал инцидент и заверил, что никаких эвакуаций не проводилось.

"Как сообщила нам ЗаТЕС ДТЭК, в 19.30 отключился трансформатор АТ-2 с группой АТ-1,2 дифзащитой. «Выбило» блок №2, затем блок №3 - от потери собственных потребностей. Причина отключения блока №4 еще выясняется. В целом же причины аварии на ЗаТЕС - это повод для серьезного расследования и анализа профессиональных инстанций", - написал он в Facebook.

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Он отметил, что Запорожская ТЭС продолжает работать и рассказал о ситуации в городе.

"В результате аварии без электроснабжения остались сразу все подстанции. Подстанции "Луч" и "Водозабор" возобновили работу через полчаса. Подстанцию «Радуга» запустили позже. Для этого пришлось делать аварийное переподключение подстанции. Сейчас почти 100 процентов жилого фонда – со светом. Восстановлено электроснабжение на очистных сооружениях, ведется восстановление водоснабжения", - добавил он.

Председатель Запорожской ОГА Александр Старух рассказал, что на подстанции Запорожской ТЭС произошла авария, из-за чего все энергоблоки отключили.

"Сегодня на подстанции Луч произошло аварийное отключение защиты, что повлекло отключение энергоблоков на Запорожской ТЭС. Учитывая то, что город Энергодар питается от тепловой электростанции, в городе пропало энергоснабжение. В кратчайший срок энергообеспечение города возобновлено через резервную линию. Во время отключения, все больницы были обеспечены бесперебойным питанием, в том числе за счет резервных генераторов", - написал он в Facebook.

Председатель ОГА подтвердил, что работы по восстановлению энергоснабжения продолжаются. и сейчас питание восстановлено на 2 из 3 линий.

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Автор: Олег Давыгора