По словам депутата местного горсовета, в Энергодаре также пропало водоснабжение.

В Энергодаре Запорожской области на тепловой электростанции произошла серьезная авария, в результате которой город остался без света.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат местного горсовета Анатолий Анохин.

По его словам, также пропало водоснабжение.

"Весь город без света… По всем признакам – серьезная авария на самой ЗаТЭС. Может быть даже с остановкой блока. Мобильная связь перегружена, воды нет – остановились насосы", – написал депутат.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил в Facebook, что «все блоки тепловой станции внезапно сели на «ноль». По его данным, свет выключили примерно в половине восьмого вечера. А вот о причине аварии он не сообщил.

Местные жители в соцсетях публикуют видео из района аварии на Запорожской ТЭС. Город без света. К электростанции несутся пожарные машины.

Как сообщает Инсайдер UA, по предварительным данным, аварийно отключились все энергоблоки ТЭС.

"В городах Энергодар и Днепрорудный и ближайших сёлах пропал свет, связь и интернет. Энергодар весь в дыму, воняет гарью. Пошли слухи, что город хотели эвакуировать", - говорится в сообщении.

В соцсетях пишут, что слышали взрыв и пишут якобы о пожаре на ТЭС.

Официальной информации об аварии на данный момент нет.

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Автор: Денис Прядко