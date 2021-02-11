25-летняя супруга музыканта Анастасия потеряла до 4 литров крови. За ее жизнь борются врачи.

В Кировоградской области произошло ДТП, в котором погиб 29-летний музыкант Артем Язловецкий. Его 25-летняя супруга Анастасия сейчас находится в реанимации, за ее жизнь борются врачи. В результате происшествия также пострадали двое маленьких детей – мальчики-близнецы.

Первые подробности узнал Obozrevatel.

Авария произошла днем 9 февраля на трассе Кропивницкий – Кривой Рог. На скользкой дороге джип BMW на еврономерах на скорости пошел на обгон "Нивы". Не справившись с управлением, водитель иномарки выехал на встречную полосу, где врезался в «Славуту», снеся ее с дороги.

Артем Язловецкий принял весь удар на себя – он скончался на месте. Позже спасателям пришлось вырезать его тело из искореженного автомобиля. На переднем сидении находилась супруга Артема. От сильного удара ремень безопасности буквально впился в тело Анастасии.

"Ремень оставил сильный след на ее теле. У нее повреждены внутренние органы, произошло внутреннее кровоизлияние. Врачи 9 февраля проводили операцию до 12 часов ночи. Сейчас ей ищем доноров, потому что она потеряла до 4 литров крови. У Насти редкая группа – 1-я отрицательная", – рассказывает Котов.

По его словам, водитель и те, кто с ним были в джипе, даже не подошли к родственникам Артема, которые прибыли на место аварии, и не извинились.

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В четверг 10 февраля Артема будут хоронить. В Долинской музыкальной школе, где парень учился, а в последнее время – преподавал, уроки перенесены. Тут тяжело переживают потерю музыканта.

"Артем учился в нашей школе, тут преподает и его мама Лариса Кашталян, она пианистка. Артем был единственным сыном в семье. Умный, перспективный и талантливый парень, он с детства в нашей школе, мы все его хорошо знаем. Мы собирали деньги для спасения Насти, жены Артема. Все они сейчас ушли на первую операцию. Но ей потребуется еще одна, у нее много переломов", – рассказывает директор школы Мария Белова.

В семье Артема и Анастасии трое детей: старшая дочка Злата и мальчики-близнецы Илья и Кирилл. У мальчиков сотрясение мозга после аварии, но их уже из реанимации перевели в обычную палату, за ними присматривает мама Насти.

Артем и Настя познакомились несколько лет назад. Почти год парень работал по контракту в Китае в духовом оркестре. Все это время молодые люди переписывались, а после возвращения Артема в Украину сразу же поженились.

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Автор: УНИАН