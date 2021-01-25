В Киеве пьяный водитель установил алкогольный антирекорд.
Об этом сообщает Патрульная полиция Киева в своем Telegram-канале.
Около трех ночи патрульные получили вызов по поводу ДТП на улице Смелянской. Водитель автомобиля Geely совершил наезд на припаркованное транспортное средство Ssang Yong. Состояние водителя проверили с помощью прибора "Драгер".
«Результат поразил всех - прибор показал три стрелочки. Согласно технической документации, это означает, что водитель управлял с показателем более 5 промилле, с допустимым показателем 0,2», - говорится в сообщении.
Водитель объяснил, что пил водку и чувствовал себя хорошо. Но патрульные говорят, что он все время пытался заснуть в служебном автомобиле.
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Инспекторы составили на мужчину административные материалы: протоколы по ст. 130 (Управление авто в состоянии опьянения), ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и постановление по ст. 126 (Управление транспортным средством без соответствующих документов) КоАП. Автомобиль эвакуировали на арестплощадку.
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