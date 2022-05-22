Проректора ХНУ имени В. Н.Каразина и экс-депутата горсовета Алексея Навроцкого задержали в Турции по подозрению в убийстве двух детей и попытке убийства жены.

В Турции 21 мая правоохранители сообщили о задержание экс-депутата Харьковского городского совета и преподавателя экономики и проректора по научно-педагогической работе Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина Алексея Навроцкого, которого обвиняют в убийстве двух своих детей и попытке убийства жены.

В высшем учебном заведении Харькова, в котором работает подозреваемый, отреагировали на инцидент. Как говорится в заявлении вуза, официальной информации со стороны турецких правоохранительных органов пока нет. Поэтому руководство университета призвало не делать поспешных выводов.

В ХНУ им. Каразина подтвердили, что Алексей Навроцкий занимает должность проректора по научно-педагогической работе. 25 марта он ушел в отпуск без сохранения заработной платы, мотивировав это резким ухудшением состояния здоровья.

В вузе призвали не спекулировать на трагедии и дождаться официальных результатов расследования.

"Университетское сообщество поражено шокирующим известием ... во время войны, которая психологически травмирует людей, вызывает деструктивные депрессивные состояния, эта трагедия воспринимается особенно остро, но требует объективного и беспристрастного выяснения ситуации", - говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ХНУ.

Алексею Навроцкому 38 лет. Проректором его назначила ректор ХНУ Татьяна Кагановская после избрания на эту должность в июле 2021 года.

В 2015-2020 годах Навроцкий был депутатом Харьковского городского совета.

В 2006 и 2010 годах Навроцкого избирали депутатом Харьковского районного совета от "Партии регионов".

Как писал УНИАН, по данным турецких СМИ, украинец, который отдыхал с семьей в Алании убил двух своих детей. Примерно в 08:30 21 мая жители района услышали крики жены, которая просила о помощи. Именно с ее слов известно, что мужчина зарезал детей ножом.

Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть 4-летнего мальчика и его 6-летней сестры. Подозреваемого задержали на месте происшествия. Женщина рассказала, что они приехали из Украины и снимали квартиру. Мужчина также пытался убить жену, однако ей удалось сбежать.

По данным издания Newsroom, подозреваемым может быть именно Алексей Навроцкий.

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