Крики женщины услышали соседи и вызвали полицию.

В субботу, 21 мая, украинец, получивший убежище в Турции, ножом убил двоих детей и ранил жену в одном из отелей в Алании в районе Анталии.

Об этом сообщает турецкая ежедневная газета Сumhuriyet.

По информации журналистов, все случилось в аппарт-отеле в Алании. Предположительно, супруги ссорились и во время конфликта 38-летний украинец напал на жену с ножом, ранил ее и зарезал своих детей - девочку шести лет и сына, которому было четыре года.

Крики женщины услышали соседи и вызвали полицию.

"Прибывшие по адресу наряды полиции обнаружили мужчину сидящим рядом с безжизненными телами раненых жены и детей. Он был взят под стражу", - говорится в сообщении.

В материале не указываются имена участников событий, однако есть их инициалы: у мужчины – O.N., у женщины – Y.N. Дети названы как N и K.

По данным издания Newsroom, подозреваемым может быть экс-депутат Харьковского горсовета Алексей Навроцкий (был избран в 2015 г.). В 2009-2014 гг. работал помощником народного депутата Украины. На сайте Харьковского национального университета им. Каразина значится как проректор по научно-педагогической работе. Доктор юридических наук.

Напомним, в России пьяный брат на 9 мая зарезал сестру из-за отказа от акции "Бессмертный полк".

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