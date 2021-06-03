Татьяна Кагановская стала первой женщиной-ректором за всю историю Харьковского университета имени Каразина.

Во втором туре выборов ректора Харьковского национального университета имени Василия Каразина победу одержала доктор юридических наук, профессор Татьяна Кагановская.

Об этом сообщается на странице вуза в Facebook.

Во втором туре приняли участие декан юридического факультета Татьяна Кагановская и директор учебно-научного института "Физико-технический факультет" Игорь Гирка.

Больше всего голосов (1166) набрала Кагановская, ее конкурент - 940 голосов. При этом 84 избирателя не поддержали ни одного кандидата.

Татьяна Кагановская стала первой женщиной-ректором за всю историю университета - 216 лет.

Что известно о Татьяне Кагановской

Татьяна Кагановская – 1975 года рождения, дочь известного политика (бывшего харьковского мэра и руководителя области, главы Администрации Президента) Евгения Кушнарева. Окончила Национальную академию юридических наук имени Ярослава Мудрого, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Украины. Была депутаткой Харьковского городского совета.

Возглавляет юридический факультет ХНУ имени Каразина последние 17 лет, с момента восстановления юридического факультета в структуре вуза 2004 года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Давыгора