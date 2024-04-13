СБУ дала статистику по агентурным сетям.

С начала 2024 года Служба безопасности Украины разоблачила 11 агентурных сетей, сообщил глава СБУ Василий Малюк.

Как говорится в Telegram, таким образом спецслужба противодействует проникновению врага на объекты критической инфраструктуры, в том числе и через киберпространство, блокирует попытки разведать маршруты движения международной помощи, локации предприятий ОПК и тому подобное.

"Сегодня СБУ удается работать на опережение. В первую очередь - за счет системности и новых контрразведывательных подходов. Потому что мы задерживаем не единоличного предателя, а, как правило, раскручиваем всю цепочку. Всего в 2023 году СБУ разоблачила 47 агентурных сетей, все негодяи задержаны, а с начала этого года - разоблачены еще 11", - отметил Малюк.

Он напомнил о недавних задержаниях агента ФСБ в Днепре, который снимал фото и видео местной ТЭС и готовил вражеские ракетные удары, бывшего милиционера в Запорожье, который следил за объектами ОПК, а также нескольких сотрудников Укрзализныци, которые предоставляли информацию врагу по логистике перемещения оружия и средств поражения.

Также Малюк сообщил, что с начала 2024 года СБУ открыла 352 уголовных производства по государственной измене (осуждено 98 человек), 807 - по фактам коллаборационной деятельности (177 осуждены), 108 - по пособничеству государству-агрессору (осуждены 7), 66 - по фактам передачи врагу информации о ВСУ (осуждены 19 человек).

По его словам, одним из превентивных инструментов выявления вражеских агентов является регулярное проведение антитеррористических и контрдиверсионных мероприятий.

В Украине посягнули на жизнь главы Херсонской ОГА

Сегодня стало известно, что СБУ предотвратила покушение на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина. Как рассказал Малюк, 10 апреля был задержан житель Херсона, который организовывал вместе с вражескими спецслужбами это покушение.

Прокудина пытались убить с помощью fpv-дрона. Предатель непосредственно на месте вел визуальное наблюдение и корректировал огонь по машине председателя Харьковской ОГА. Его задержали на стадии завершенного покушения. Вражеский дрон приземлили украинские спецслужбы РЭБом.

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