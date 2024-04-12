Теперь вместо свободы имеет шансы увеличить срок отсидки на 15 лет.

В исправительной колонии в Житомирской области разоблачен заключенный-агент ФСБ, который вербовал других осужденных для подрывной деятельности против Украины.

Контрразведка сорвала новые попытки ФСБ создать собственную агентурную сеть в приграничных районах на севере Украины. Потенциальными "кандидатами" для вербовки новоявленного последователя российского Пригожина (российский военный преступник, который организовывал зеков в России для войны в Украине - УНИАН) были заключенные уголовники, у которых заканчивался срок наказания. Сам задержанный также должен был выйти на свободу в течение ближайшего времени.

"После выхода из тюрьмы они должны были "рассредоточиться" по территории Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областей, чтобы отслеживать геолокации Сил обороны на границе. Еще одной их задачей был сбор информации об охране объектов критической инфраструктуры, в частности водоканалов и энергопредприятий", - отмечают в СБУ.

Видео дня

В России планировали использовать эти сведения для подготовки маршрутов прорыва собственных ДРГ в "обход" укрепрайонов и огневых позиций украинских защитников. Также разведданные нужны были оккупантам для определения целей российских диверсий в приграничных регионах Украины.

По данным следствия, заключенный-фигурант был завербован российской спецслужбой, когда отбывал наказание в тюрьме на временно оккупированной части территории Луганщины. Туда он попал еще в 2012 году за совершение тяжкого преступления, а перед началом полномасштабного вторжения его этапировали в пенитенциарное учреждение на подконтрольную Украине территорию как жителя Черниговщины.

В СБУ отмечают, что российский агент должен был сформировать группу и поддерживать с ней связь через мессенджер.

Следователи украинской спецслужбы сообщили заключенному-агенту ФСБ о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса: государственная измена и приготовление к уголовному преступлению, подыскивание соучастников. Теперь он имеет все шансы вместо выхода на свободу получить еще 15 лет тюрьмы.

Шпионы ФСБ в Украине

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили агента ФСБ, который, отбывая наказание в исправительной колонии Львовщины, способствовал в подготовке воздушной атаки РФ на военную и критическую инфраструктуру области.

Среди основных целей оккупантов были пункты транзитного базирования тяжелого вооружения ВСУ и местные теплоэлектростанции.

Вас также могут заинтересовать новости: