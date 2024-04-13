Местный житель Херсона корректировал огонь fpv-дрона, который должен был ударить по машине Прокудина.

Служба безопасности Украины предотвратила покушение на главу Херсонской ОГА Александра Прокудина. Об этом рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк во время заседания Конгресса местных и региональных властей.

Малюк рассказал, что 10 апреля был задержан местный житель Херсона, который организовывал вместе с вражескими спецслужбами покушение на Прокудина.

"С глубины 12 километров был запущен новый образец вражеского fpv-дрона. Непосредственно на месте визуальное наблюдение осуществлял этот негодяй, он и корректировал огонь по машине Прокудина. Все это удалось задокументировать. Он задержан на стадии завершенного покушения. Вражеский дрон, за счет наших РЭБов, посажен своевременно", - отметил Малюк.

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Он также рассказал что задокументировано в общей сложности 12 эпизодов вражеской деятельности - работа и по военным, и по ОПК, и в целом по обстановке внутри Херсонской области.

Глава Службы безопасности также сообщил, что ведомство постоянно противодействует проникновению врага на объекты критической инфраструктуры, в том числе и через киберпространство, блокирует попытки разведать маршруты международной помощи, локации предприятий ОПК.

Среди последних случаев - задержанный агент ФСБ в Днепре, который снимал на телефон ТЭС и готовил ответные удары.

"Вместе с коллегами из внутренней безопасности Нацполиции задержали бывшего милиционера на Запорожье, который работал очень тесно по объектам ОПК. Задержаны несколько сотрудников "Укрзализныци" которые давали информацию врагу, относительно логистических перемещений оружия и средств поражения", - рассказал Малюк.

По его словам, всего за прошлый год выявлено и задокументировано 47 агентурных сетей, "все эти негодяи задержаны", с начала этого года - уже 11.

Российские агенты в Украине

В исправительной колонии на Житомирщине разоблачили заключенного-агента ФСБ, который вербовал других осужденных для подрывной деятельности против Украины.

Также киберспециалисты Службы безопасности разоблачили агента ФСБ, который, отбывая наказание в исправительной колонии Львовщины, способствовал в подготовке воздушной атаки РФ на военную и критическую инфраструктуру области.

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