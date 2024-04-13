Служба безопасности Украины предотвратила покушение на главу Херсонской ОГА Александра Прокудина. Об этом рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк во время заседания Конгресса местных и региональных властей.
Малюк рассказал, что 10 апреля был задержан местный житель Херсона, который организовывал вместе с вражескими спецслужбами покушение на Прокудина.
"С глубины 12 километров был запущен новый образец вражеского fpv-дрона. Непосредственно на месте визуальное наблюдение осуществлял этот негодяй, он и корректировал огонь по машине Прокудина. Все это удалось задокументировать. Он задержан на стадии завершенного покушения. Вражеский дрон, за счет наших РЭБов, посажен своевременно", - отметил Малюк.
Он также рассказал что задокументировано в общей сложности 12 эпизодов вражеской деятельности - работа и по военным, и по ОПК, и в целом по обстановке внутри Херсонской области.
Глава Службы безопасности также сообщил, что ведомство постоянно противодействует проникновению врага на объекты критической инфраструктуры, в том числе и через киберпространство, блокирует попытки разведать маршруты международной помощи, локации предприятий ОПК.
Среди последних случаев - задержанный агент ФСБ в Днепре, который снимал на телефон ТЭС и готовил ответные удары.
"Вместе с коллегами из внутренней безопасности Нацполиции задержали бывшего милиционера на Запорожье, который работал очень тесно по объектам ОПК. Задержаны несколько сотрудников "Укрзализныци" которые давали информацию врагу, относительно логистических перемещений оружия и средств поражения", - рассказал Малюк.
По его словам, всего за прошлый год выявлено и задокументировано 47 агентурных сетей, "все эти негодяи задержаны", с начала этого года - уже 11.
Российские агенты в Украине
В исправительной колонии на Житомирщине разоблачили заключенного-агента ФСБ, который вербовал других осужденных для подрывной деятельности против Украины.
Также киберспециалисты Службы безопасности разоблачили агента ФСБ, который, отбывая наказание в исправительной колонии Львовщины, способствовал в подготовке воздушной атаки РФ на военную и критическую инфраструктуру области.