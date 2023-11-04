Авиасообщение в Гамбурге полностью остановлено.

Аэропорт Гельмута Шмидта в Гамбурге вечером 4 ноября закрыли из-за вооруженного мужчины, который прорвался на территорию аэропорта. .

Немецкие СМИ сообщают, что неизвестный на Audi пробил заграждение аэропорта и устроил несколько пожаров, бросив две бутылки с "коктейлями Молотова"

По данным BILD, мужчина держит в своей машине двоих детей. Незадолго до того, как террорист был замечен силами безопасности в аэропорту, его жена предупредила полицию и предупредила сотрудников службы экстренной помощи, что ее муж мчится в аэропорт с детьми.

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Полиция сообщает, что сейчас находится в контакте с преступником в аэропорту Гамбурга. По информации BILD, он несколько раз выстрелил из своего автомобиля и забаррикадировался в Audi вместе с детьми.

Авиасообщение в Гамбурге полностью остановлено. Весь доступ к терминалам заблокирован, проводится масштабная полицейская операция. В воздухе также находятся полицейские вертолеты. Полицейские эвакуировали людей из аэропорта в безопасное место.

Беспорядяки в аэропорту Дагестана

Ранее жители российского Дагестана на фоне антисемитских акций протеста. ворвались на территорию аэропорта в Махачкале, выкрикивая антисемитские лозунги и разыскивая евреев. Беспорядки переросли в столкновения с силовиками.

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